Как наша психика привыкает жить в опасности? Говорим в подкасте "War-Life Balance"

Як ми прокидались вранці 24 лютого і усвідомили, що тепер живемо в країні, в якій відбувається війна?

Як піддавались (чи не піддавались) паніці, стояли (чи не стояли в чергах), виїжджали за кордон чи йшли у військкомат?

Що відчували люди на початку і що відчувають зараз? Чи звикли ми до війни?

Чому ми живемо в травмі і що на нас чекає — посттравматичний синдром чи посттравматичне зростання?

Чи жити взагалі на часі?

Слухайте в першому випуску подкасту "War-Life Balance".

Подкаст "War-Life Balance" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.