Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
War-life balance

Как мы работаем, выгораем и устаем, тратим деньги, и при чем тут отключения света

Алина Полякова — Вторник, 31 января 2023, 16:35

Це третій епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни. 

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти

Що робити, якщо ви втратили роботу? Як не вигорати і не доводити себе до хронічної втоми, якщо робота у вас залишається? Як працювати з постійними вимкненнями світла і повітряними тривогами? Як наважитись взяти вихідний чи попросити про підвищення зарплатні? Як змінити кар'єру?

Чому ретрит на Балі – не адаптивний метод боротьби з вигоранням? Що потрібно, щоб відновлюватись? Чому важливо мріяти? Що для нас гроші? Чому ми стали більш компульсивно їх витрачати? Чому ми донатимо?

Про це та інше в новому випуску подкасту "War-life balance".

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

Реклама:
Что Вильнюсский саммит НАТО принес Украине
15 июля 2023, 17:09 — Олег Павлюк
Российские генералы, танки-камикадзе, кассетные боеприпасы – главное про войну за неделю
15 июля 2023, 13:21 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Подкаст-репортаж. Как война и миграция экспорта перевернули жизнь городов на Дунае
13 июля 2023, 19:42 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Действительно ли на Полесье возвращается самый большой хищник Европы и как волки и рыси переживают войну
12 июля 2023, 19:14 — Дмитрий Симонов
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
11 июля 2023, 17:35 — Роман Романюк, Федор Попадюк
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
6 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
176 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
23 эпизода
Хроніки економіки
27 эпизодов
УП. Вголос
26 эпизодов
(не)Безпечна Країна
16 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
73 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов