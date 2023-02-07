Как пережить смерть, когда она окружает тебя каждый день
Це п'ятий епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.
Чи є у нас усвідомлення власної смертності? Як воно трансформується під час війни? Як страх смерті пов'язаний з кризами перед днем народження?
Як проживаємо горе? Як підтримувати людей, у яких сталася втрата, і чого робити точно не варто?
Як пережити похорони? Чи варто готуватись до власної смерті? Що робити, якщо людина зникла безвісти? І чому важливо попрощатися?
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт и травма психотерапевта Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.