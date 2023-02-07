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War-life balance

Как пережить смерть, когда она окружает тебя каждый день

Алина Полякова — Вторник, 7 февраля 2023, 19:00

Це п'ятий епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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Чи є у нас усвідомлення власної смертності? Як воно трансформується під час війни? Як страх смерті пов'язаний з кризами перед днем народження?

Як проживаємо горе? Як підтримувати людей, у яких сталася втрата, і чого робити точно не варто?

Як пережити похорони? Чи варто готуватись до власної смерті? Що робити, якщо людина зникла безвісти? І чому важливо попрощатися?

War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт и травма психотерапевта Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

Как пережить смерть, когда она окружает тебя каждый день
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