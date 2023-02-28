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War-life balance

Год полномасштабной войны. Что тревожит людей сейчас?

Алина Полякова — Вторник, 28 февраля 2023, 15:35

Це сьомий епізод подкасту "War-life balance" – подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Як ми переживаємо травматичні події? Як жити з усвідомленням того, що ти не контролюєш своє життя? Як не ставити своє життя на паузу? Що буде далі та чи буде гірше? Як жити в невідомості?

На ці та інші питання наших слухачів відповідаємо у новому епізоді подкасту "War-life balance".

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт и травма психотерапевта Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

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