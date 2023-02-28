Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
War-life balance

Год полномасштабной войны. Что тревожит людей сейчас?

Алина Полякова — Вторник, 28 февраля 2023, 14:35

Це сьомий епізод подкасту "War-life balance" – подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Як ми переживаємо травматичні події? Як жити з усвідомленням того, що ти не контролюєш своє життя? Як не ставити своє життя на паузу? Що буде далі та чи буде гірше? Як жити в невідомості?

На ці та інші питання наших слухачів відповідаємо у новому епізоді подкасту "War-life balance".

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify YouTube Soundcloud НВ. Подкасти

War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

Реклама:
Действительно ли на Полесье возвращается самый большой хищник Европы и как волки и рыси переживают войну
12 июля 2023, 19:14 — Дмитрий Симонов
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
11 июля 2023, 17:35 — Роман Романюк, Федор Попадюк
Львов времени войны глазами супруги мэра
10 июля 2023, 20:43 — Константин Дорошенко
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
9 июля 2023, 17:26 — Михаил Кригель
Анка Фельдгузен: "Россия не исчезнет, она будет там географически"
8 июля 2023, 16:50 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
6 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
175 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 эпизода
Хроніки економіки
26 эпизодов
УП. Вголос
26 эпизодов
(не)Безпечна Країна
16 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
73 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов