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War-life balance

Жизнь после войны. Как мы её себе представляем и стоит ли её ждать

Алина Полякова — Вторник, 14 марта 2023, 18:07

Це дев’ятий епізод подкасту "War-life balance" – подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Що буде після завершення війни? Як люди сприйматимуть кінець війни і як реагуватимуть на нього? Чи потрібно чекати кінець війни чи потрібно міняти своє життя вже зараз?

Як ми будемо звикати до нової мирної реальності? Як будуть адаптуватися військові, які повернуться з фронту?

Чи будемо ми після війни жити в постійному очікуванні чогось поганого?

На ці та інші питання наших слухачів відповідаємо у новому епізоді подкасту "War-life balance".

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

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