Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Хроніки економіки

"Хроніки економіки" – трейлер нового подкаста от Экономической правды

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 12 января 2023, 13:06

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Підписуйтеся та долучайтеся до нас щосереди з 18 січня на Apple Podcasts, Google Podcasts (скоро), Spotify, Soundcloud та на інших подкаст-платформах.

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Вызовы для Умерова, фланговые риски для наступления и "приветы" Эрдогану от Путина - главное о войне за неделю
8 сентября 2023, 21:07 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Более 20 тысяч украинцев нуждаются в протезах. Сколько они стоят и где их брать?
7 сентября 2023, 19:45 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Мои мысли громкие. Почему медитация – это полезная привычка и зачем нам медитировать? Объясняет биологиня Ника Бельская
6 сентября 2023, 20:42 — Федор Попадюк, Анастасия Кориновская
Как российские элиты превратили Лондон в Лондонград? Рассказываем в подкасте "Сафари"
5 сентября 2023, 21:18 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
"Украинских дизайнеров копируют бренды массмаркета - это и обидно, и почетно", - Роман Тимофеев о веках влияния Украины на моду
4 сентября 2023, 20:10 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
9 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
183 эпизода
Сафарі
11 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 эпизодов
Хроніки економіки
35 эпизодов
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
22 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
19 эпизодов
Культура всего
81 эпизод
Температура — нормальная!
67 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов