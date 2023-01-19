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Хроніки економіки

Какой может быть наша экономика в 2023 и чего ждать от партнеров Украины?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 19 января 2023, 19:33

Рівно рік тому українська економіка була на підйомі: для українців відкривалися міжнародні фондові ринки, уряд будував масштабні економічні реформи з присмаком популізму, а міжнародні аналітики пророкували нам стабільне зростання. Проте 24 лютого усе змінилося.

Замість жвавого зростання, економіка вчилася виживати, пристосовуючись до все нових й нових викликів великої війни.

На жаль, війна ще не закінчилася і більшість цих викликів будуть супроводжувати нас і у 2023 році.

У першому епізоді поодкасту "Хроніки економіки" журналісти "Економічної правди" Ярослав Вінокуров та Дана Гордійчук поговорять про те, як економіка України пережила найгірший рік у своїй історії та що впливатиме на неї та гаманці простих українців у цьому році. А гість епізоду, голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко, розповість, як велика війна вплинула на економіку світу та чи зможуть наші партнери продовжувати підтримувати Україну у 2023 році.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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