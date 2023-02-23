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Хроніки економіки

“Маленькая советская армия не победит большую”: как ІТ изменили ход войны

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 23 февраля 2023, 21:20

Ще рік тому ніхто у світі не вірив, що Україна здатна вистояти під натиском ворога. Проте менш численна та гірше оснащена українська армія зробила у цій війні ставку на високі технології, які вже працюють на перемогу. За останній 12 місяців Україна пережила справжній "бум" розвитку військових технологій, а у Мінцифри вже задумалися над створенням мілітарі-тек кластеру.

Як інновації українського бізнесу впливають на хід війни? Звідки мілітарі-тек стартапам брати гроші для розвитку? Якою має бути роль держави у розвитку цього сектору?

Про це, а також про роль системи ситуативної обізнаності "Дельта" на полі бою ми поговорили з керівником напрямку ІТ у ГО "Аеророзвідка" Русланом Прилипком.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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