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Хроніки економіки

Человек против ChatGPT: как искусственный интеллект отнимает у нас работу и кому уже пора поволноваться?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 9 марта 2023, 18:30

Останні кілька років у світі активно розвиваються технології, пов'язані зі штучним інтелектом, а відкритий запуск всім відомого ChatGPT активізував розробки у цій сфері серед найбільших техногігантів.

Штучний інтелект вже зараз може виконувати роботу, яка завжди вважалася виключно людською. Зокрема, він може вигадувати казки, складати вірші, вигадувати музику чи навіть написати код програми.

Чи означає це, що комп'ютери замінять нас? І що у такому випадку залишиться робити усім людям, які втратять свої робочі місця?

Про це ми говорили з кандидатом філософських наук та медіаекспертом Михайлом Кольцовим.

Під час запису подкасту ми використали матеріал, створений програмою синтезу людського мовлення Theodotus1243. Ліцензія: CC BY-NC 4.0.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Человек против ChatGPT: как искусственный интеллект отнимает у нас работу и кому уже пора поволноваться?
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