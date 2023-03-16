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Хроніки економіки

Что делать с купленными генераторами и ecoflow, и как уже сейчас подготовиться к следующей зиме?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 16 марта 2023, 18:00

Ця зима була справжнім випробуванням на витривалість як для держави, так і для людей та бізнесу. Однак ми зуміли вистояти та адаптуватися.

Ще з літа українці закуповувалися теплими ковдрами та буржуйками, а восени - павербанками, генераторами та ecoflow. Усі ці речі допомогли вистояти навіть у найтемніші ночі та дні. Але що з усім цим робити зараз?

На жаль, ризики обстрілів критичної інфраструктури будуть залишатися з нами до остаточної перемоги над Росією. А це означає, що до наступної зими варто готуватися вже зараз. З чого почати?

Про це ми говорили з головою правління Асоціації енергоаудиторів Вадимом Литвином.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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