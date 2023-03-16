Что делать с купленными генераторами и ecoflow, и как уже сейчас подготовиться к следующей зиме?
Ця зима була справжнім випробуванням на витривалість як для держави, так і для людей та бізнесу. Однак ми зуміли вистояти та адаптуватися.
Ще з літа українці закуповувалися теплими ковдрами та буржуйками, а восени - павербанками, генераторами та ecoflow. Усі ці речі допомогли вистояти навіть у найтемніші ночі та дні. Але що з усім цим робити зараз?
На жаль, ризики обстрілів критичної інфраструктури будуть залишатися з нами до остаточної перемоги над Росією. А це означає, що до наступної зими варто готуватися вже зараз. З чого почати?
Про це ми говорили з головою правління Асоціації енергоаудиторів Вадимом Литвином.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.