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Хроніки економіки

В чем хранить деньги во время войны?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 30 марта 2023, 18:29

В умовах великої війни, необхідної "тиші" для збереження заощаджень тиші годі й шукати. Інфляція у лютому складала майже 25%, а валютні обмеження Нацбанку унеможливлювали інвестиції українців у високодохідні закордонні інструменти.

Що ж робити зі своїми заощадженнями і як не дати їм знецінитися? Чи є сенс заощаджувати у валюті і що буде з курсом долара? Куди вкладати гроші вигідніше: у депозит чи в ОВДП? І як перетворити 150 грн початкової інвестиції у 21 тис грн?

Про це ми поговорили зі старшим фінансовим аналітиком групи ICU Тарасом Котовичем.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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