Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Хроніки економіки

Состояние энергосистемы, подготовка к зиме и тарифы: разговор с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 6 апреля 2023, 17:02

Від етапу, коли енергосистема України пережила перший у своїй історії блекаут до розмов про відновлення експорту електрики до ЄС минуло лише декілька місяців. Проте розслаблятися все ще зарано. 

Ймовірно, з початком наступного опалювального сезону росіяни відновлять свої зусилля зі знищення вітчизняної енергосистеми. 

Як до цього готується держава? Якою енергосистема вийшла з цього опалювального сезону? Звідки брати гроші для підготовки до наступної зими? І чи буде держава переглядати тарифи?

Про це ми запитали у голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud YouTube RSS

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Город, которого нет в новостях. 65 дней в Мариуполе фотографа Евгения Сосновского. Аудиоверсия
22 октября 2023, 14:57 — Михаил Кригель
Демократия победила? Подводим итоги парламентских выборов в соседней Польше
21 октября 2023, 15:51 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
ATACMS в Украине, "Кинжалы" над Черным морем, ВСУ на левом берегу Днепра – главное о войне за неделю
20 октября 2023, 16:34 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
"Искать новых клиентов стало труднее". Как кризис в мировом ІТ и война повлияли на украинский рынок?
19 октября 2023, 15:32 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Виктор Кевлюк: "Советская идеология мобилизации тянется 30 лет сквозь украинскую независимость"
18 октября 2023, 19:03 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
12 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
187 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
34 эпизода
Хроніки економіки
41 эпизод
УП. Вголос
33 эпизода
(не)Безпечна Країна
27 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
86 эпизодов
Температура — нормальная!
70 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов