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Хроніки економіки

Состояние энергосистемы, подготовка к зиме и тарифы: разговор с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 6 апреля 2023, 17:02

Від етапу, коли енергосистема України пережила перший у своїй історії блекаут до розмов про відновлення експорту електрики до ЄС минуло лише декілька місяців. Проте розслаблятися все ще зарано. 

Ймовірно, з початком наступного опалювального сезону росіяни відновлять свої зусилля зі знищення вітчизняної енергосистеми. 

Як до цього готується держава? Якою енергосистема вийшла з цього опалювального сезону? Звідки брати гроші для підготовки до наступної зими? І чи буде держава переглядати тарифи?

Про це ми запитали у голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Состояние энергосистемы, подготовка к зиме и тарифы: разговор с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом
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