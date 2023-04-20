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Хроніки економіки

Пенсий не будет? Как самостоятельно накопить себе на старость, не ожидая помощи от государства?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 20 апреля 2023, 17:06

Ще до великої війни урядовці відкрито говорили, що державі не буде чим платити пенсії українцям через 15 років. Після 24 лютого 2022 року демографічна ситуація погіршилася ще більше. А відтак настав час взятися за забезпечення своєї безбідної старості самостійно.

В Україні вже існують фінансові інститути, які пропонують послуги пенсійних накопичень. В першу чергу, мова йде про недержавні пенсійні фонди (НПФ) та страхові компанії (життя). 

Чим саме вони відрізняються і які переваги пропонують своїм клієнтам? У що інвестують НПФ та чи можуть вони збанкрутувати?

Про це ми розпитали у радника голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Олександра Панченка.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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