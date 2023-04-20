Пенсий не будет? Как самостоятельно накопить себе на старость, не ожидая помощи от государства?
Ще до великої війни урядовці відкрито говорили, що державі не буде чим платити пенсії українцям через 15 років. Після 24 лютого 2022 року демографічна ситуація погіршилася ще більше. А відтак настав час взятися за забезпечення своєї безбідної старості самостійно.
В Україні вже існують фінансові інститути, які пропонують послуги пенсійних накопичень. В першу чергу, мова йде про недержавні пенсійні фонди (НПФ) та страхові компанії (життя).
Чим саме вони відрізняються і які переваги пропонують своїм клієнтам? У що інвестують НПФ та чи можуть вони збанкрутувати?
Про це ми розпитали у радника голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Олександра Панченка.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.