Почему военным не вернут надбавки и что происходит с государственными финансами?
На початку квітня Верховна Рада проголосувала законопроєкт з поправкою, яка передбачала повернення всім військовим надбавки у 30 тис грн на місяць. Її на початку року скасувало Міноборони для більшості військових, які не виконують бойових завдань.
Однак рішення депутатів так і не стало законом: джерел покриття додаткових видатків у бюджеті нема.
Чому у Раді заблокували повернення надбавок і як невдовзі можуть змінитися виплати військовим? Про це говорили з автором блокуючої постанови парламенту, секретарем Бюджетного комітету Володимиром Цабалем.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
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