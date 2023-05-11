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Хроніки економіки

Почему военным не вернут надбавки и что происходит с государственными финансами?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 11 мая 2023, 16:23

На початку квітня Верховна Рада проголосувала законопроєкт з поправкою, яка передбачала повернення всім військовим надбавки у 30 тис грн на місяць. Її на початку року скасувало Міноборони для більшості військових, які не виконують бойових завдань.

Однак рішення депутатів так і не стало законом: джерел покриття додаткових видатків у бюджеті нема.

Чому у Раді заблокували повернення надбавок і як невдовзі можуть змінитися виплати військовим? Про це говорили з автором блокуючої постанови парламенту, секретарем Бюджетного комітету Володимиром Цабалем.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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