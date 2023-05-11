Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Хроніки економіки

Почему военным не вернут надбавки и что происходит с государственными финансами?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 11 мая 2023, 16:23

На початку квітня Верховна Рада проголосувала законопроєкт з поправкою, яка передбачала повернення всім військовим надбавки у 30 тис грн на місяць. Її на початку року скасувало Міноборони для більшості військових, які не виконують бойових завдань.

Однак рішення депутатів так і не стало законом: джерел покриття додаткових видатків у бюджеті нема.

Чому у Раді заблокували повернення надбавок і як невдовзі можуть змінитися виплати військовим? Про це говорили з автором блокуючої постанови парламенту, секретарем Бюджетного комітету Володимиром Цабалем.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud YouTube RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Почему военным не вернут надбавки и что происходит с государственными финансами?
11 мая 2023, 16:23 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Свидовец под угрозой. Почему скоро мы можем потерять уникальный уголок Карпат и как этого избежать
10 мая 2023, 16:20 — Дмитрий Симонов
Битва за Турцию. Действительно ли исторические выборы оставят эпоху Эрдогана в прошлом?
9 мая 2023, 16:40 — Алена Куренкова
Десять лет цензурному скандалу в Художественном Арсенале
8 мая 2023, 16:51 — Константин Дорошенко
По своим. Как "дружественный огонь" убивает военных и есть ли в этом виновные. Аудиоверсия
7 мая 2023, 21:06 — Михаил Кригель, Соня Лукашова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
2 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
6 эпизодов
Кляті питання
164 эпизода
Сафарі
5 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
16 эпизодов
Хроніки економіки
18 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
УП. Вголос
20 эпизодов
(не)Безпечна Країна
11 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
17 эпизодов
Температура — нормальная!
61 эпизод
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
64 эпизода
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов