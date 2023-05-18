Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Хроніки економіки

Экономика дронов. Как беспилотники меняют ход войны и какие перспективы у этого бизнеса в будущем?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 18 мая 2023, 15:13

Безпілотники стали справжнім gamechanger-ом у російсько-українській війні. За допомогою них здійснюють розвідку, коригують роботу артилерії та навіть "мінусують" противника.

З перших днів великої війни у бій йшли навіть так звані "весільні" дрони. З часом їх почали удосконалювати та підлаштовувати під потреби воїнів. Разом з цим, в Україні почала активно розвиватися ціла індустрія виробництва військових дронів.

Зважаючи на активні бойові дії, що тривають у країні, українські виробники дронів мають неоціненну перевагу перед виробниками з інших країн: вони можуть отримувати майже миттєвий фідбек з поля бою та удосконалювати і підлаштовувати дрони під ведення війни.

Та чи зможуть українські БПЛА скористатися цією перевагою? І які перешкоди існують для розвитку галузі безпілотників?

Про це ми запитали в експертки у сфері безпілотних літальних апаратів Катерини Михалко.

Підтримати купівлю пікапів для передової: www.pravda.com.ua/cdn/cd1/pickup/

Клуб УП: club.pravda.com.ua/

Слухайте подкаст «Хроніки економіки» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Экономика дронов. Как беспилотники меняют ход войны и какие перспективы у этого бизнеса в будущем?
18 мая 2023, 15:13 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
"Травмы общества - это проблема нацбезопасности". Игорь Козловский о Голодоморе, депортации кырымлы и опыте войны
17 мая 2023, 15:10 — Алим Алиев
Как грибы кормят, лечат и убивают нас? Подкаст с биологом Алексеем Коваленко
16 мая 2023, 19:07 — Наталья Бушковская
"Москва - не третий Рим, а второй Сарай"
15 мая 2023, 17:37 — Константин Дорошенко
Война закончилась! О Дне победы и человеке, который подарил миру 24 часа счастья. Аудиоверсия
14 мая 2023, 21:20 — Михаил Кригель
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
2 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
7 эпизодов
Кляті питання
165 эпизодов
Сафарі
6 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
16 эпизодов
Хроніки економіки
19 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
УП. Вголос
21 эпизод
(не)Безпечна Країна
11 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Температура — нормальная!
62 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
65 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов