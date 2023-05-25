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Хроніки економіки

"Год назад мы думали, что пациент мертв". Что происходит с ценами на жилье и сколько стоит аренда?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 25 мая 2023, 18:05

Після початку великої війни ціни на оренду житла у Києві дуже суттєво просіли. Подекуди можна було побачити варіанти оренди квартири у центрі столиці майже за вартість комунальних послуг.

Та у 2023 році ситуація змінилася. І не лише у столиці. Ринок починає пожвавлюватись, будівельні майданчики розморожуються, а інтерес українців до квартир зростає. Проте поки що зарано говорити про повне відновлення до довоєнних показників.

Чи означає це, що зараз найкращий час для інвестицій у нерухомість? Що буде з цінами на оренду? І чи є майбутнє у ринку нерухомості?

На ці та інші питання відповідає директор з маркетингу компанії "ЛУН" Денис Суділковський.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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