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Хроніки економіки

Довоенные налоги возвращаются: почему власть отменяет льготы и к чему готовить свои кошельки?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Пятница, 2 июня 2023, 15:13

Після початку великої війни народні депутати запровадили безпрецедентні податкові пільги: звільнили від ПДВ та мита весь імпорт, а також дозволили навіть найбільшим компаніям ставати на спрощену систему оподаткування та платити лише 2% від доходу.

Однак за 15 місяців і бізнес, і прості українці вже пристосувалися до життя в умовах повномасштабної агресії. Тому з кінця минулого року в уряді та парламенті вголос заговорили про те, аби повернути оподаткування в Україні до довоєнного стану.

Як це вплине на бізнес та бюджет? Чому депутати так довго затягували із ухваленням відповідного закону? І чи може влада не лише скасувати пільги, але й запровадити нові податки?

Про це ми говорили з членкинею податкового комітету Ради Ольгою Василевською-Смаглюк.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Довоенные налоги возвращаются: почему власть отменяет льготы и к чему готовить свои кошельки?
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