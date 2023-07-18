Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Как нужно относиться к Венгрии и что такое "танец павлина" от Орбана

Олег Павлюк — Вторник, 18 июля 2023, 17:40

Україна звикла сприймати Угорщину як одну з найпроблемніших країн у Європейському Союзі. Крім суперечок, які були й раніше, на тлі повномасштабного вторгнення РФ Будапешт не підтримує антиросійські санкції та критикує обсяги витрат ЄС на підтримку України.

Угорський прем'єр Віктор Орбан не вважає Путіна воєнним злочинцем і часто транслює меседжі російської пропаганди. А нещодавня історія з переданням Угорщині українських військовополонених проклала ще більшу тріщину у відносинах Будапешта й Києва. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що такий дивний "жест" — в інтересах Орбана.

І попри це, відповідно до дослідження авторитетної словацької аналітичної організації GLOBSEC, 90% угорців підтримують біженців з України. Цей показник — найвищий у Східній Європі.

Тож як нам вести діалог та вибудовувати співпрацю з країною, позиція якої, хай часом і абсурдна, та нам усе ж важлива в контексті ЄС та НАТО? У новому випуску подкасту "світ не sweet" розбираємось із директором Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитром Тужанським.

Реклама:
Слухайте подкаст «Світ не Sweet» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
Как нужно относиться к Венгрии и что такое "танец павлина" от Орбана
18 июля 2023, 17:40 — Олег Павлюк
"Принудительная российская паспортизация повторяет нацистскую практику фольксдойче". Роль и место Украины во Второй мировой войне
17 июля 2023, 17:23 — Константин Дорошенко
Если ситуация с БпЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне. Аудиоверсия
16 июля 2023, 17:09 — Рустем Халилов
Что Вильнюсский саммит НАТО принес Украине
15 июля 2023, 17:09 — Олег Павлюк
Российские генералы, танки-камикадзе, кассетные боеприпасы – главное про войну за неделю
15 июля 2023, 13:21 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
6 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
176 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 эпизода
Хроніки економіки
27 эпизодов
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
16 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
74 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов