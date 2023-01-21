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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Как выгнать Россию из ООН? Детали украинского плана

Алена Куренкова, Олег Павлюк — Суббота, 21 января 2023, 16:04

Ще до початку повномасштабної війни в Україні поставало питання про те, а чи легітимно перебуває Росія в Організації Об'єднаних Націй. Надто ж — у Раді Безпеки ООН, де має право вето й може блокувати будь-які невигідні рішення.

Але для виключення РФ із ООН потрібне... рішення Радбезу. Замкнене коло. Чи ні?

У грудні 2022 року Україна оголосила про міжнародну кампанію з оскарження легітимності перебування Росії в Організації Об'єднаних Націй. І, якщо вірити міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, перші успіхи вже є: деякі країни принаймні дізнались, що Москва, можливо, взагалі не мала б бути в Організації.

У новому випуску подкасту світ не sweet разом із колишнім постійним представником України при ООН і ексзаступником глави МЗС Володимиром Єльченком ми розбираємось, у чому полягає план Києва й чи насправді реально позбавити Росію місця в Радбезі.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Посилання на сайт організації "Громадський Хаб", яка сприяє кампанії з вигнання Росії з ООН: https://civichub.org.ua/uk/

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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