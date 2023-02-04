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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Евроинтеграция на максималках. Приблизил ли саммит в Киеве членство Украины в ЕС

Алена Куренкова, Олег Павлюк — Суббота, 4 февраля 2023, 17:52

Кінець тижня виявився по-справжньому євроінтеграційним для України: в четвер відбулось перше в історії спільне засідання уряду України та Єврокомісії, а в п'ятницю — 24-ий саміт Україна-ЄС, що всупереч порядку відбувся в Києві, а не Брюсселі.

Напередодні цих важливих подій українська влада задекларувала амбітну мету — зробити все, щоб стати членом ЄС за два роки. І це попри те, що спрогнозувати завершення повномасштабної війни навряд чи хтось може, а в ЄС говорять, що Україна ще не виконала наданих їй ще влітку того року семи рекомендацій.

У цьому випуску подкасту "світ не sweet" говоримо про підсумки саміту Україна-ЄС і те, який ще шлях належить подолати Києву для членства в союзі. У цьому нам допомагають керівниця проектів євроінтеграційного напрямку Центру економічного відновлення Юлія Шаіпова та аналітикиня центру "Нова Європа" Маріанна Фахурдінова.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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