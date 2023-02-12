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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Не Саакашвили единственным. Как Грузия поссорилась с Украиной и Западом

Олег Павлюк — Воскресенье, 12 февраля 2023, 13:47

Про Грузію в українських новинах згадують усе частіше — і не лише через суд над Міхеїлом Саакашвілі, а й через далеко не прихильну позицію Тбілісі щодо повномасштабної російської агресії.

Хоча грузинська влада засудила напад РФ, вона відмовляється надавати військову допомогу, продовжує приймати в себе росіян, а недавно почала всерйоз говорити про відновлення прямого авіасполучення з Грузією.

Чим можна пояснити логіку дій офіційного Тбілісі? З якого моменту відносини Грузії з Україною та Заходом остаточно зіпсувались? Як на них вплинула ситуація довкола Саакашвілі?

Про це у подкасті "Світ не sweet" говоримо з редактором "Європейської правди" Юрієм Панченком, який багато років стежить за Грузією та грузинською політикою. 

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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