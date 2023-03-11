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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Путина – за решетку. Все, что нужно знать о трибунале по агрессии России

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 11 марта 2023, 17:54

Чи реально покарати Росію за війну проти України? Міжнародне право, на жаль, неповоротке й швидко на лаві підсудних побачити ані Владіміра Путіна, ані Сергєя Лаврова не вийде. Та все ж, переконані в Києві, добитись справедливості можливо. Один із таких кроків — міжнародний трибунал для злочину агресії РФ.

Створення трибуналу, однак, — процес непростий і так само нетривалий. Про нього вперше заговорили ще навесні 2022 року, але й досі Україна збирає групу держав-прихильників ідеї. А паралельно — з партнерами займається збором доказів і розслідуванням воєнних та інших злочинів РФ в Україні.

Які уроки про покарання агресорів винесла міжнародна спільнота з часів Другої світової війни? Які зараз існують механізми притягнення до відповідальності за злочин агресії? У чому різниця між Міжнародним кримінальним судом і Міжнародним судом ООН? Чому не всі підтримують ідею спеціального трибуналу — та яку форму він матиме?

Про це детально і цікаво в подкасті "світ не sweet" говоримо з Ґаяне Нуріджанян — доцентка кафедри міжнародного та європейського права Національного університету "Києво-Могилянська академія", яка має досвід роботи у МКС.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Путина – за решетку. Все, что нужно знать о трибунале по агрессии России
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