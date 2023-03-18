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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Сосед, понимающий нас. Как Молдова вырывается из объятий "русского мира"

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 18 марта 2023, 18:01

Молдова — це, мабуть, єдина разом із Грузією держава, що добре розуміє ті виклики, перед якими постала Україна.

На частині молдавської території вже понад тридцять (!) років незаконно перебувають російські війська, які забезпечують існування сепаратистського анклаву — "Придністров’я". Так само Кишинів знає, як це — бути залежним від російського газу і як протидіяти намірам Кремля розхитати ситуацію та просити мізки населення пропагандою.

Останні кілька років, однак, ситуація змінюється. Прозахідна влада на чолі з президенткою Маєю Санду робить усе, щоб Молдова позбулась впливу "русского мира" й стала членом Євросоюзу.

Що зараз відбувається в сусідній з нами державі? Як там працює російська пропаганда й що змінилось із повномасштабним вторгненням Росії в Україну? Що відбувається в "Придністров’ї" та як Кишинів намагається вирішити його проблему?

У подкасті "світ не sweet" про це говоримо із журналісткою проєкту StopFake та видання "Главком" Маріанною Присяжнюк, яка тривалий час вивчає російську пропаганду в Молдові.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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