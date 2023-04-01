Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Судный день для Нетаньяху. Почему Израиль восстал против судебной реформы

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 1 апреля 2023, 19:12

Наприкінці березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про відтермінування судової реформи, яка викликала масові протести по всій країні. Ці протести тривали кілька місяців проти, здавалось би, непохитного бажання "Бібі" посилити контроль над судовою гілкою влади.

Це — лиш один, хоч і найбільш помітний епізод кризи, яка триває в Ізраїлі з 2018 року: відтоді жодні з п'яти (!) виборів до парламенту так і не призвели до формування стабільного уряду. Й не виключено, що на країну чекає ще одне голосування за Кнесет.

Як судова реформа стала "яблуком розбрату" в ізраїльському суспільстві й що вона в принципі передбачає? Чи означає рішення Нетаньягу кінець протестів? І, зрештою, чи має Ізраїль шанси подолати політичну кризу, в якій живе п'ять років?

Про це в подкасті "світ не sweet" говоримо з експертом з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілією Кусою.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud RSS

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
Андреевка освобождена, "бавовна" в Крыму, "Минск" уничтожен и работа РЭБ – главное о войне за неделю
16 сентября 2023, 11:29 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Почему российские элиты продолжают жить в Европе, несмотря на санкции? Подкаст "Сафари"
15 сентября 2023, 16:25 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
"У нас есть план возобновления работы в Крыму после деоккупации": как ритейл адаптировался к большой войне?
14 сентября 2023, 18:10 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
"Вот и стал я смертью, разрушителем миров". Разговор об "Опенгеймере"
12 сентября 2023, 19:40 — Дмитрий Симонов
"Украинские казаки - настоящие потомки монголов". Что нам открывает "Тайная история монголов"?
11 сентября 2023, 18:19 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
10 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
184 эпизода
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 эпизодов
Хроніки економіки
36 эпизодов
УП. Вголос
28 эпизодов
(не)Безпечна Країна
22 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
19 эпизодов
Культура всего
82 эпизода
Температура — нормальная!
67 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов