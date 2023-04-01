Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Судный день для Нетаньяху. Почему Израиль восстал против судебной реформы

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 1 апреля 2023, 19:12

Наприкінці березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про відтермінування судової реформи, яка викликала масові протести по всій країні. Ці протести тривали кілька місяців проти, здавалось би, непохитного бажання "Бібі" посилити контроль над судовою гілкою влади.

Це — лиш один, хоч і найбільш помітний епізод кризи, яка триває в Ізраїлі з 2018 року: відтоді жодні з п'яти (!) виборів до парламенту так і не призвели до формування стабільного уряду. Й не виключено, що на країну чекає ще одне голосування за Кнесет.

Як судова реформа стала "яблуком розбрату" в ізраїльському суспільстві й що вона в принципі передбачає? Чи означає рішення Нетаньягу кінець протестів? І, зрештою, чи має Ізраїль шанси подолати політичну кризу, в якій живе п'ять років?

Про це в подкасті "світ не sweet" говоримо з експертом з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілією Кусою.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Судный день для Нетаньяху. Почему Израиль восстал против судебной реформы
1 апреля 2023, 19:12 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Илья Витюк (департамент кибербезопасности СБУ): Как ВСУ развеяли миф о "второй армии мира", так и мы - миф о всесильных российских хакерах
31 марта 2023, 17:34 — Алина Фролова
В чем хранить деньги во время войны?
30 марта 2023, 18:29 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Формула "крепкого" иммунитета: все проще, чем вам кажется
29 марта 2023, 17:25 — Наталья Бушковская
"Донбасс SOS" - горячая линия всей Украины
28 марта 2023, 16:58 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
1 эпизод
Ранкова доза
17 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кляті питання
159 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Кавун та тютюн
4 эпизода
Сафарі
3 эпизода
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
11 эпизодов
Хроніки економіки
12 эпизодов
УП. Вголос
17 эпизодов
(не)Безпечна Країна
8 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
16 эпизодов
Температура — нормальная!
60 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
58 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов