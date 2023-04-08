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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Секс, деньги, суд. Что надо знать об обвинениях Дональду Трампу

Олег Павлюк — Суббота, 8 апреля 2023, 17:27

Дональд Трамп став першим експрезидентом США, якого арештували за кримінальними обвинуваченнями.

Почалось усе з історії про нібито позашлюбний секс Трампа з колишньою порноакторкою Стормі Деніелс 17-річної давнини. Тепер же йдеться про те, що політик "купив" перемогу на президентських виборах США у 2016-му, приховавши незручну для себе інформацію.

Що ж насправді означає арешт Трампа в Нью-Йорку та висунені йому обвинувачення? Як це вплине на президентську кампанію у США і на Україну?

Про це в подкасті світ не sweet говоримо з Олександром Краєвим — директором програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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