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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Вместе навсегда или до победы? Как Польша стала крупнейшим союзником Украины

Олег Павлюк — Суббота, 15 апреля 2023, 18:08

Нині навряд чи в когось викликає сумнів те, що Польща — чи не найбільший друг і союзник України.

Там знайшли прихисток півтора мільйона українських біженців; звідти сотні одиниць бронетехніки, а віднедавна — й МіГи вирушають на фронт; у Варшаві чи не найгучніше говорять про підтримку членства Києва в НАТО і ЄС, а також борються проти "втоми від України".

Та ще кілька років тому, здавалось, українсько-польські відносини перебувають чи не в найгіршій точці за часів незалежності. Адже йшлось тоді насамперед про історичні питання, які й досі збурюють суспільство в Польщі.

Як за лічені місяці на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну відійшло на другий план суперечливе історичне тло взаємин Києва й Варшави? Як із цього користається Польща, прагнучи стати регіональним лідером? І чи насправді польська підтримка України аж така беззастережна?

Про це у подкасті "світ не sweet" говоримо з Оленою Бабаковою — журналісткою, дослідницею міграції, викладачкою Університету Вістула у Варшаві. Ця розмова точно відкриє вам Польщу з іншого боку!

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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