"Мы выиграли битву за сердце Франции". Как Париж поддерживает Украину и почему французов все еще беспокоит будущее России

Президент Франції Еммануель Макрон був серед тих, хто до останнього наполягав: діалог з Росією потрібен, і саме він допоможе уникнути повномасштабного вторгнення в Україну.

Що ж, цього не сталося, однак віри в дипломатію Макрон не полишив: тепер його ідея — залучити до переговорів Китай, який нібито допоможе умовити Росію та Україну врешті-решт про щось домовитися і закінчити війну.

Посередницькі зусилля Макрона викликають легку тривогу, та попри це Франція — усе ж один з ключових союзників України. Чим можна пояснити останній розворот Парижа в бік Китаю та його бажання "не принижувати Росію" — і водночас військову та іншу допомогу Україні?

У подкасті "світ не sweet" говоримо про це з Тетяною Огарковою, відповідальною за міжнародну роботу Українського кризового медіа центру, журналісткою, літературознавицею, а також авторкою франкомовного подкасту про війну в Україні "L’Ukraine, face à la guerre".