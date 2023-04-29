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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Конец пацифизма? Посол Украины - эксклюзивно о поддержке Японии

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 29 апреля 2023, 17:48

Понад 80% населення підтримують Україну, проти Росії запроваджені десятки санкцій, гуманітарна і не лише допомога обраховується мільярдами доларів — і все це, як не дивно, не про державу Заходу.

Японія з початком повномасштабного вторгнення РФ відкрилась для українців як непохитний і надійний союзник. Часом — усупереч багаторічним традиціям.

Чи знали ви, що Україна — перша з часів Другої світової війни держава, якій Токіо надало нелетальну військову допомогу? А що Японія прийняла понад дві тисячі українців, хоча до того на рік пускала не більш як п'ятьох (!) іноземців?

Нині ж, з огляду на повномасштабну російську агресію та загрози з боку Китаю, японська партія влади всерйоз пропонує переглянути принцип пацифізму, на якому останні понад 70 років ґрунтувався розвиток держави.

Про це, а також про цьогорічне головування Японії в "Групі семи" й те, чим унікальна японська полуниця (так-так, це не одрук), у подкасті "світ не sweet" розповідає надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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