Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Битва за Турцию. Действительно ли исторические выборы оставят эпоху Эрдогана в прошлом?

Алена Куренкова — Вторник, 9 мая 2023, 16:40

Туреччина на порозі великих змін: 14 травня в країні відбудуться президентські й парламентські вибори. І як свідчать результати нещодавніх опитувань, є велика ймовірність, що чинному главі держави, Реджепові Таїпу Ердогану, доведеться поступитися президентським кріслом своєму опонентові, представнику опозиції Кемалю Киличдароглу.

Ймовірно, також, що на цих виборах опозиція посуне лідерство АКР - Партії справедливості та розвитку Ердогана, яка керує країною ось уже 20 років. Чи означатиме це початок демократичних перетворень в Туреччині, які обіцяє опозиція? Чи все ж таки насамперед тепер на Туреччину чекають складні часи відновлення її економіки та відбудови після землетрусів?

Туреччина важливий посередник у вирішенні низки питань між Україною та Росією, поки остання веде повномасштабну війну. Значною мірою така позиція була можливою через близькі дружні відносини між Ердоганом та Путіним. Але якщо переможе Киличдароглу - чи чекати більш рішучої підтримки України замість посередництва?

У цьому випуску подкасту "світ не sweet" розбираємося у тонкощах турецької політики з Євгенією Габер - кандидаткою політичних наук, старшою аналітикинею Центру досліджень сучасної Туреччини. І це та розмова, яка дасть зрозуміти, чому ці вибори в усьому світі називають для Туреччини "історичними".

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Битва за Турцию. Действительно ли исторические выборы оставят эпоху Эрдогана в прошлом?
9 мая 2023, 16:40 — Алена Куренкова
Десять лет цензурному скандалу в Художественном Арсенале
8 мая 2023, 16:51 — Константин Дорошенко
По своим. Как "дружественный огонь" убивает военных и есть ли в этом виновные. Аудиоверсия
7 мая 2023, 21:06 — Михаил Кригель, Соня Лукашова
Как россияне отдыхают в Куршевеле и почему французы закрывают на это глаза? Рассказываем в подкасте "Сафари"
6 мая 2023, 18:39 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
Байрактор над Киевом, горел Кремль, бавовна в Крыму и истерика Пригожина — главное о войне за неделю
5 мая 2023, 19:16 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
1 эпизод
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
6 эпизодов
Кляті питання
164 эпизода
Сафарі
5 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
16 эпизодов
Хроніки економіки
17 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
УП. Вголос
20 эпизодов
(не)Безпечна Країна
11 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
17 эпизодов
Температура — нормальная!
61 эпизод
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
64 эпизода
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов