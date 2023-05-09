Битва за Турцию. Действительно ли исторические выборы оставят эпоху Эрдогана в прошлом?
Туреччина на порозі великих змін: 14 травня в країні відбудуться президентські й парламентські вибори. І як свідчать результати нещодавніх опитувань, є велика ймовірність, що чинному главі держави, Реджепові Таїпу Ердогану, доведеться поступитися президентським кріслом своєму опонентові, представнику опозиції Кемалю Киличдароглу.
Ймовірно, також, що на цих виборах опозиція посуне лідерство АКР - Партії справедливості та розвитку Ердогана, яка керує країною ось уже 20 років. Чи означатиме це початок демократичних перетворень в Туреччині, які обіцяє опозиція? Чи все ж таки насамперед тепер на Туреччину чекають складні часи відновлення її економіки та відбудови після землетрусів?
Туреччина важливий посередник у вирішенні низки питань між Україною та Росією, поки остання веде повномасштабну війну. Значною мірою така позиція була можливою через близькі дружні відносини між Ердоганом та Путіним. Але якщо переможе Киличдароглу - чи чекати більш рішучої підтримки України замість посередництва?
У цьому випуску подкасту "світ не sweet" розбираємося у тонкощах турецької політики з Євгенією Габер - кандидаткою політичних наук, старшою аналітикинею Центру досліджень сучасної Туреччини. І це та розмова, яка дасть зрозуміти, чому ці вибори в усьому світі називають для Туреччини "історичними".
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины.