Битва за Турцию. Действительно ли исторические выборы оставят эпоху Эрдогана в прошлом?

Туреччина на порозі великих змін: 14 травня в країні відбудуться президентські й парламентські вибори. І як свідчать результати нещодавніх опитувань, є велика ймовірність, що чинному главі держави, Реджепові Таїпу Ердогану, доведеться поступитися президентським кріслом своєму опонентові, представнику опозиції Кемалю Киличдароглу.

Ймовірно, також, що на цих виборах опозиція посуне лідерство АКР - Партії справедливості та розвитку Ердогана, яка керує країною ось уже 20 років. Чи означатиме це початок демократичних перетворень в Туреччині, які обіцяє опозиція? Чи все ж таки насамперед тепер на Туреччину чекають складні часи відновлення її економіки та відбудови після землетрусів?

Туреччина важливий посередник у вирішенні низки питань між Україною та Росією, поки остання веде повномасштабну війну. Значною мірою така позиція була можливою через близькі дружні відносини між Ердоганом та Путіним. Але якщо переможе Киличдароглу - чи чекати більш рішучої підтримки України замість посередництва?

У цьому випуску подкасту "світ не sweet" розбираємося у тонкощах турецької політики з Євгенією Габер - кандидаткою політичних наук, старшою аналітикинею Центру досліджень сучасної Туреччини. І це та розмова, яка дасть зрозуміти, чому ці вибори в усьому світі називають для Туреччини "історичними".