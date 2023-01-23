Как найти и арестовать яхту российского олигарха? Рассказываем в подкасте "Сафари"
Повномасштабна війна з Росією триває вже 11 місяців. Відкритий акт агресії до незалежної держави, окупація українських міст, воєнні злочини та ракетні обстріли змусили весь світ не просто засудити та висловити занепокоєння, а накласти на Російську Федерацію серйозні санкції. Як на представників російської влади, так і на представників російського великого бізнесу.
Але попри санкційні списки, блокування активів, арешти нерухомого та рухомого майна, найбагатші росіяни продовжують володіти елітною нерухомістю у Європі і вільно відвідувати елітні європейські курорти. Так само найбагатші росіяни і далі володіють своїми яхтами та літаками, які можна знайти у Туреччині чи Об'єднаних Арабських Еміратах.
У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкиданні по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федор Попадюк.
Сафарі
"Сафарі" – это новый подкаст "Украинской правды", в котором журналист Михаил Ткач будет рассказывать о своей охоте на российские активы. Где больше всего российских яхт? В каких европейских странах до сих пор отдыхают российские олигархи? Помогает с этим подкастом Федор Попадюк.