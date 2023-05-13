Чем владеют русские элиты на Лазурном берегу во Франции? Рассказываем в подкасте "Сафари"

У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У п’ятому епізоді мова піде про Лазуровий берег Франції — Сен-Тропе, Канни, Антіб та Ніццу, у яких так полюбляють відпочивати представники російських еліт та де мають розкішні маєтки та вілли.