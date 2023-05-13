Чем владеют русские элиты на Лазурном берегу во Франции? Рассказываем в подкасте "Сафари"
— Суббота, 13 мая 2023, 20:57
У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.
У п’ятому епізоді мова піде про Лазуровий берег Франції — Сен-Тропе, Канни, Антіб та Ніццу, у яких так полюбляють відпочивати представники російських еліт та де мають розкішні маєтки та вілли.
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Сафарі
"Сафарі" – это новый подкаст "Украинской правды", в котором журналист Михаил Ткач будет рассказывать о своей охоте на российские активы. Где больше всего российских яхт? В каких европейских странах до сих пор отдыхают российские олигархи? Помогает с этим подкастом Федор Попадюк.