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Кавун та тютюн

"Всех арестовать невозможно". Мустафа Джемилев о крымскотатарском и украинском сопротивлении в СССР

Севгиль Мусаева, Алим Алиев — Вторник, 14 марта 2023, 12:13

Перед вами другий епізод подкасту "Кавун та тютюн" – програми про те, що об'єднує українців та кримських татар.

Цього разу ми говоримо про боротьбу двох народів з одним супротивником, який здавався непереможним. Бо цим супротивником була радянська влада. 

Новий епізод розповідає про кримськотатарський рух за повернення на батьківщину та те, як в цій боротьбі корінному народові Криму допомагали українські дисиденти.

1944 року радянська влада депортувала з Криму всіх кримських татар. У товарних вагонах їх повезли в Середню Азію та на Урал. Через нелюдські умови в дорозі і в місцях депортації за лічені роки загинула майже половина народу. 

Протягом 12 років кримські татари мали статус спецпереселенців. Їх обмежили в правах, у тому числі в праві пересування. Паспорта кримським татарам видали тільки в 1956 році.

А 1967 року вийшов указ президії Верховної Ради СРСР "Про громадян татарської національності, які раніше проживали в Криму". В ньому нібито знімали обмеження з кримських татар, і навіть говорилось про огульні звинувачення, які  "необґрунтовано віднесли до всього татарського населення Криму". Але насправді шлях в Крим для його корінного народу все одно залишався закритим.

Коли вийшов цей указ, гостю цього подкасту не виповнилося 24-х. І він вже встиг як дисидент отримати перший термін ув'язнення. 

В новому епізоді розмовляємо з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим, який 15 років провів у радянських тюрмах та лагерях, виборюючи право свого народу на повернення додому.

Слухайте подкаст "Кавун та тютюн!" на зручній платформі:
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Кавун та тютюн

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та киримли. Тютюн – так звучить слово і кримськотатарською, і українською, і означає воно одне. Кавун – і це слово теж є в обох мовах. Але кримські татари кавуном називають диню. Так єдина форма містить різний для двох народів сенс.

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