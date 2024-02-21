"Лапы, уши, хвост": тизер подкаста
Подкаст "Лапи, вуха, хвіст" присвячений нашим пухнастим чотирилапим друзям – собакам, а також їх петперентам – досвідченим та не дуже, тим хто хоче завести собаку і хоче зробити це усвідомлено, а також тим, хто не має собаки, але дуже-дуже їх любить – бо ну як їх можна не любити?
У цьому невеликому подкасті ми хочемо розповісти про те, як так вийшло, що собаки стали нашими друзями, як ми прямо зараз перетворюємося з власників собак на їхніх опікунів. Що треба знати про собак та догляд за ними, щоб ваше спільне життя було комфортне, а також про те, з чим стикаються собаки в умовах війни, та як їм можна допомогти. Бо ми хочемо, щоб цей подкаст зробив життя ваших улюбленців кращим, як, власне, і ваше життя.
Подкаст "Лапи, вуха, хвіст" "Українська правда" робить спільно з компанією "Kormotech".
Лапы, уши, хвост
"Лапы, уши, хвост" - это подкаст о собаках и для собак, который Украинская правда делает вместе с компанией "Kormotech".
Почему для собак, ведь собаки не смогут его послушать? Потому что именно от людей и их отношения к животным, зависело и зависит, насколько хорошо себя будут чувствовать наши четвероногие друзья.
В этом небольшом подкасте мы хотим рассказать о том, как так получилось, что собаки стали нашими друзьями, как мы прямо сейчас превращаемся из владельцев собак в их опекунов. А также о том, что нужно знать о собаках и уходе за ними, чтобы ваша совместная жизнь была комфортной, а также о том, с чем сталкиваются собаки в условиях войны, и как им можно помочь.
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