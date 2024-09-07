Зеленский провел большую пересадку министров в правительстве Шмыгаля
— Суббота, 7 сентября 2024, 12:37
Переформатування КабМіну: хто і чиє місце зайняв в оновленому Уряді, які зміни плануються в розділенні старих і створенні нових міністерств? А також якою була реакція Дениса Шмигаля на перестановки в Кабінеті Міністрів України? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.