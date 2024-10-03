Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП-2

О том, как Трамп переиграл Зеленского, итогах визита в США и для чего нужен План победы

Роман Романюк, Роман Кравец — Четверг, 3 октября 2024, 02:31

Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей у США: про що говорив президент із Харріс, Байденом і Трампом, а також у чому полягає суть конфлікту у Пенсильванії та чи можна було його уникнути? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Підтримати збір на 10 Mavic для роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" можна тут

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

Реклама:
О том, как Трамп переиграл Зеленского, итогах визита в США и для чего нужен План победы
3 октября 2024, 02:31 — Роман Романюк, Роман Кравец
Алена Лунева: "Справедливое наказание коллаборационистов - вопрос выживания для деоккупированных громад"
2 октября 2024, 16:21 — Алина Фролова
Проблема СЗЧ: Командир разведвзвода Крым о причинах этого явления и мотивации бойцов
1 октября 2024, 17:04 — Федор Попадюк
Налоговая и таможня против бизнеса. Почему не реформируют тех, кто собирает налоги?
1 октября 2024, 12:18 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Авантюризм, популизм, игры с Москвой: история фиаско последнего Президента Крыма. Аудиоверсия
29 сентября 2024, 16:52 — Михаил Кригель, Рустем Халилов
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
3 эпизода
УП-2
21 эпизод
УП. Вголос
64 эпизода
War-life balance
24 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
УП. Чат
3 эпизода
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
230 эпизодов
Хроніки економіки
86 эпизодов
Оборонcast
1 эпизод
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 эпизодов
(не)Безпечна Країна
49 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов