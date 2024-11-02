Грузия и Молдова как предостережение для Украины

У той час, як українці покладають великі сподівання на вибори в США, грузини намагаються відстояти демократичні свободи у своїй державі, а жителі Молдови голосують "проти" вступу в ЄС. Що відбувається в зовнішньому політичному світі та яким чином це впливає на Україну?

Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".