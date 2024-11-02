Грузия и Молдова как предостережение для Украины
— Суббота, 2 ноября 2024, 18:05
У той час, як українці покладають великі сподівання на вибори в США, грузини намагаються відстояти демократичні свободи у своїй державі, а жителі Молдови голосують "проти" вступу в ЄС. Що відбувається в зовнішньому політичному світі та яким чином це впливає на Україну?
Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".
Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.