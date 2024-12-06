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УП. Чат

Варианты окончания войны, Ермак в США и второй фронт Путина – "УП. Чат"

Татьяна Даниленко — Пятница, 6 декабря 2024, 14:13
  • Замороження війни в обмін на запрошення в НАТО: чи можлива така угода, і що це означатиме для територіальної цілісності України?
  • Що стало передумовою масових протестів у Грузії, і чи зможе це слугувати початком політичних змін у країні?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили очільник грузинського легіону Мамука Мамулашвілі, членкиня Комітету з питань безпеки та оборони Верховної Ради, народна депутатка фракції "Голос" Соломія Бобровська, надзвичайний повноважний посол України, міністр закордонних справ у 2007-2009 роках Володимир Огризко та журналістка УП Тетяна Даниленко.

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УП. Чат

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Варианты окончания войны, Ермак в США и второй фронт Путина – "УП. Чат"
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