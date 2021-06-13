Как Порошенко держит оборону и почему разваливается "Голос"? Говорим о последних политических событиях с Романом Кравцом

Цього тижня ми вже писали про те, як Петро Порошенко і його команда переживають далеко нелегкі часи через великий антирейтинг, публікацію розмов Віктора Медведчука, яка суттєво б’є по образу Порошенка як "найпатріотичнішого українського лідера" та через закон про олігархів.

У той же час, 7 червня екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії.

А народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з журналістом Української правди Романом Кравцем ми обговорюємо "зовнішні" проблеми Петра Порошенка та "внутрішні" проблеми партії "Голос".

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Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись: