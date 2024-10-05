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Кляті питання

Применит ли Путин ядерное оружие после смены доктрины и почему вряд ли? Объясняет Михаил Самусь

Федор Попадюк — Суббота, 5 октября 2024, 17:32

25 вересня глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. У Кремлі заявили, що зміна ядерної доктрини – це сигнал "недружнім країнам" про наслідки.

У оновленій редакції документа, агресію проти РФ з боку будь-якої неядерної держави, але за участі чи при підтримці ядерної держави, пропонують розглядати як їхній спільний напад на Росію.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" про зміни ядерної доктрини країни-агресора говоримо з Михайлом Самусем — військовим аналітиком та директором платформи New Geopolitics Research Network, яка об'єднує аналітиків та науковців, що аналізують глобальні й регіональні безпекові виклики.

У епізоді обговорюємо зміни доктрини, чому це можна сприймати як тиск на США і спробу загальмувати дозвіл на удари далекобійними західними ракетами по території РФ а також про те, як на ядерний шантаж Росії реагує Китай, Індія та країни так званого Глобального Півдня.

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