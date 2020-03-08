Почему Зеленский решил заменить премьер-министра и генпрокурора?

У цьому році прем’єр-міністр Олексій Гончарук двічі писав заяву про відставку. Після першої заяви президент Володимир Зеленський дав наймолодшому прем’єру ще один шанс довести свою ефективність.

Після другої заяви Олексій Гончарук став не тільки наймолодшим прем’єром, а й людиною, яка очолювала Уряд найкоротший термін.

Новим прем’єр-міністром став Денис Шмигаль, а разом з ним оновилася більша частина Кабінету міністрів.

Крім того, цього тижня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Це автоматично припиняє його повноваження і тягне за собою відставку.

Таким чином Зеленський реалізував перше системне перезавантаження влади. Про те, чому це сталося, говоримо у новому епізоді подкасту "Кляті питання" з журналістом "Української правди" Романом Романюком.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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