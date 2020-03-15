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Кляті питання

Коронавирус и экономика: Случится ли новый финансовый кризис?

Федор Попадюк — Воскресенье, 15 марта 2020, 06:00

Коронавірус став ТОП-темою останніх днів. Не тільки через високу кількість захворювань у всьому світі, закриття кордонів та карантин "планетарних маштабів". Коронавірус впливає на світову економіку.

Паніка на фінансових біржах, пошкодження глобальних торгівельних ланцюжків, зниження ділової активності, зменшення капіталізації багатьох компаній, зупинка роботи багатьох компаній по всьому світу, зростання курсу долара в Україні – все це коронавірус.

Останній тиждень економісти всерйоз говорять про нову фінансову кризу. Особливо, після падіння цін на нафту. Так, 6 березня, найбільший нафтовий картель на чолі із Саудівською Аравією не зміг домовитися з Росією про зниження обсягів видобутку нафти на тлі скорочення попиту. Після невтішних результатів зустрічі ціни на нафту обвалилися, а разом з ними — і фондові ринки.

Тож, глобальну економіку очікують дуже складні часи. Саме про це ми і говоримо у новому епізоді подкасту "Кляті питання".

Про те, чи буде нова фінансова криза, чим ситуація, яка склалася зараз, відрізняється від кризи 2008 року, що чекає на економіку України у недалекому майбутньому, та як саме має діяти Уряд, ми поговорили з керівником аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександром Паращієм.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

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Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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