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Кляті питання

Как откладывать на пенсию, если ты не хочешь полагаться на государство?

Федор Попадюк — Воскресенье, 22 марта 2020, 05:00

У новому епізоді нашого щотижневого подкасту "Кляті питання" ми вирішили абстрагуватись від теми коронавірусу та поговорити про те, що буде після нього. А саме, про пенсії. Бо рано чи пізно коронавірус закінчиться, а старість продовжить наближатися.

Молоді українці, які починають думати про пенсію, розуміють, що державна пенсія навряд зможе задовольнити усі їхні потреби у старості, бо нинішня пенсійна система досить далека від ідеалу.

В Україні діє солідарна система, пенсіонерів більше, ніж працівників, Пенсійний фонд завжди в дефіциті і цей дефіцит тільки зростає. Наприклад, у 2019 році видатки на пенсію склали 11% ВВП Країни. А на покриття дифіциту Пенсійного фонду додатково виділяється 140 мільярдів гривень з бюджету.

І єдине, що залишається, це почати самим піклуватись про додаткове фінансове забезпечення у старості. Бажано вже зараз.

Про те, які є варіанти у українців, які не мають можливості інвестувати у акції S&P500, ми поговорили з Любомиром Остапівим – засновником соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет та партнером проекту фінансового планування життя iPlan.ua.

Спеціальний гість подкасту – дідусь автора "Клятих питань", теж Федір Попадюк.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

Що всередині:

  • Що знають про недержавні пенсії нинішні пенсіонери?
  • Коли саме з’явилися пенсії у сучасному вигляді?
  • Які проблеми пенсійної системи України?
  • Що таке недержавні пенсійні фонди та як вони працюють?

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

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