Что происходит с украинским бизнесом в условиях коронавируса?

Через коронавірус та карантин багато бізнесів вимушені були стати на паузу, звільнити своїх працівників або просто відправити їх у відпустки за власний рахунок. Вже зараз зрозуміло, що мікро-, малі та середні підприємства переживуть цю кризу особливо болісно.

У новому карантинному епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговоримо про те, як коронавірус вплинув на бізнес, що буде з бізнесом після кризи та що робить держава для того, щоб якось допомогти українським підприємцям.

Гостя випуску – виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова. За її словами у половини власників бізнесу запасу міцності залишилось не більш як на місяць карантину.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

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Що у подкасті?

Як на роботу бізнесу вплинув карантин?

Чим допомогли "антикризові закони" прийняті Верховною Радою?

Що ще має зробити уряд, щоб полегшити роботу бізнесу в умовах кризи?

Що чекає на бізнес після завершення карантину?

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