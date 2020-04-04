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Кляті питання

Что происходит с украинским бизнесом в условиях коронавируса?

Федор Попадюк — Суббота, 4 апреля 2020, 17:39

Через коронавірус та карантин багато бізнесів вимушені були стати на паузу, звільнити своїх працівників або просто відправити їх у відпустки за власний рахунок. Вже зараз зрозуміло, що мікро-, малі та середні підприємства переживуть цю кризу особливо болісно.

У новому карантинному епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговоримо про те, як коронавірус вплинув на бізнес, що буде з бізнесом після кризи та що робить держава для того, щоб якось допомогти українським підприємцям.

Гостя випуску – виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова. За її словами у половини власників бізнесу запасу міцності залишилось не більш як на місяць карантину.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

Що у подкасті?

  • Як на роботу бізнесу вплинув карантин?
  • Чим допомогли "антикризові закони" прийняті Верховною Радою?
  • Що ще має зробити уряд, щоб полегшити роботу бізнесу в умовах кризи?
  • Що чекає на бізнес після завершення карантину?

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

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