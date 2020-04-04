Что происходит с украинским бизнесом в условиях коронавируса?
Через коронавірус та карантин багато бізнесів вимушені були стати на паузу, звільнити своїх працівників або просто відправити їх у відпустки за власний рахунок. Вже зараз зрозуміло, що мікро-, малі та середні підприємства переживуть цю кризу особливо болісно.
У новому карантинному епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговоримо про те, як коронавірус вплинув на бізнес, що буде з бізнесом після кризи та що робить держава для того, щоб якось допомогти українським підприємцям.
Гостя випуску – виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова. За її словами у половини власників бізнесу запасу міцності залишилось не більш як на місяць карантину.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.
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Що у подкасті?
- Як на роботу бізнесу вплинув карантин?
- Чим допомогли "антикризові закони" прийняті Верховною Радою?
- Що ще має зробити уряд, щоб полегшити роботу бізнесу в умовах кризи?
- Що чекає на бізнес після завершення карантину?
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