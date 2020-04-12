"Антиколомойский" законопроект и рекордные 16 тысяч правок

Головний рекорд цього тижня та взагалі рекорд української законотворчої діяльності – це правки у законопроєкт щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності. Після того, як за нього проголосували у першому читанні, у проєкт було внесено божевільні 16335 правок!

Депутати, які подали понад 1000 правок, можуть бути пов’язані з олігархом та екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, який не відмовляється від наміру повернути банк.

Про те, що це за законопроєкт, чому він важливий, що буде відбуватися з усіма правками та як депутати будуть за нього голосувати, ми поговорили з першим заступником голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутатом фракції "Голос" Ярославом Железняком.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіоформат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Що у подкасті?

Про що "антиколомойський" законопроєкт?

Хто вносив правки у законопроєкт, яка їхня мотивація та про що ці правки?

Скільки парламент буде голосувати 16 тисяч правок та як прискорити процес?

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