Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Кляті питання

Говорим о первом годе президентства Зеленского

Федор Попадюк — Воскресенье, 26 апреля 2020, 17:06

21 квітня 2019 року Володимир Зеленський виграв президентські вибори та переміг Петра Порошенка у другому турі з розгромними 73% відсотками.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з політичними журналістами УП Романом Романюком та Романом Кравцом ми говоримо про рік який минув з моменту обрання Зеленського  президентом.

Говоримо ми про те, чи втілилися у життя передвиборчі страхи щодо Зеленського, як президент змінився за цей рік та якими були його здобутки та провали.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіоформат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot

Питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

Більше подкастів "Кляті питання":

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Реклама:
От Толстого до "Ранеток": как Россия веками колонизировала наши мозги
7 октября 2023, 18:04 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
"Наша энергия там, где наши мысли": Говорим о медитациях как инструменте для решений с Владимиром Задиракой
6 октября 2023, 17:31 — Федор Попадюк, Анастасия Кориновская
Нацбанк (при)отпустил доллар. Что будет с курсом дальше?
5 октября 2023, 18:13 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Евгения Габер: "Сила Турции во многом зависит от успехов ВСУ и Украины в принципе"
4 октября 2023, 18:35 — Алина Фролова
Микробы и микробиом. Как они влияют на нашу жизнь?
3 октября 2023, 18:15 — Наталья Бушковская
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
11 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
185 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
32 эпизода
Хроніки економіки
39 эпизодов
УП. Вголос
31 эпизод
(не)Безпечна Країна
25 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
85 эпизодов
Температура — нормальная!
69 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов