Говорим о первом годе президентства Зеленского
21 квітня 2019 року Володимир Зеленський виграв президентські вибори та переміг Петра Порошенка у другому турі з розгромними 73% відсотками.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з політичними журналістами УП Романом Романюком та Романом Кравцом ми говоримо про рік який минув з моменту обрання Зеленського президентом.
Говоримо ми про те, чи втілилися у життя передвиборчі страхи щодо Зеленського, як президент змінився за цей рік та якими були його здобутки та провали.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіоформат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
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