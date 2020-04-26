Говорим о первом годе президентства Зеленского

21 квітня 2019 року Володимир Зеленський виграв президентські вибори та переміг Петра Порошенка у другому турі з розгромними 73% відсотками.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з політичними журналістами УП Романом Романюком та Романом Кравцом ми говоримо про рік який минув з моменту обрання Зеленського президентом.

Говоримо ми про те, чи втілилися у життя передвиборчі страхи щодо Зеленського, як президент змінився за цей рік та якими були його здобутки та провали.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіоформат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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