Как политические силы готовятся к местным выборам?
У свіжому епізоді ми поговоримо про місцеві вибори, які наближаються до нас як те свято зі старої реклами Кока-Коли. Бо вже починається якась передвиборча метушня, і чим далі, тим тієї метушні буде більше.
На цьому тижні наш Рома Кравець написав текст про те, як президент та його команда готуються до місцевих виборів і чому у нього загострилися стосунки з місцевими елітами. У подкасті будемо обговорювати все це більш детально.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіоформат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.
Більше подкастів "Кляті питання":
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах