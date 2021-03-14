Каким бы хорошим финансовый инструмент не был – он всегда рискованный: Говорим об инвестициях с Тарасом Козаком

Більшість українців не звикли до інвестицій і частіше зберігають зайві гроші у доларах під матрацом, ніж на банківському депозиті, не кажучи вже про акції чи облігації. Разом з цим, інтерес до інвестицій все ж по трохи зростає.

Але що робити з зайвими грошима? Усе вкласти в біткоїн? А якщо депозит, то гривневий чи у валюті? А чим акції відрізняються від облігацій і скільки грошей в них краще вкладати?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з президентом Інвестиційної групи "Універ" Тарасом Козаком говоримо про види інвестицій, причини нерозвинутого фінансового ринку в Україні та головні правила, про які слід пам’ятати інвестору-початківцю.

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Що у подкасті:

Які типи інвестицій існують та чим акції відрізняються від облігацій;

Як олігархи та нечесні суди шкодять розвитку фондового ринку в Україні;

Як збільшення кількості малих українських інвесторів може вплинути на розвиток економіки України;

Чому не треба вкладати усі свої гроші в один вид активів;

Скільки треба грошей для інвестицій та куди їх краще вкладати

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