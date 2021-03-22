Мы пошли не туда в момент приватизации жилья в 1992 году: Святослав Павлюк о проблемах ЖКХ

"Ми маємо ситуацію, де співвласники будинків не усвідомлюють себе співвласниками будинків. Мешканці п’ятого поверху не усвідомлюють своєї відповідальності за підвал, а мешканці першого поверху не розуміють, чому вони мають відповідати за дах і за ліфт.

І проблема розуміння своєї власності та відповідальності, вона є фундаментом того, що призводить до поганого утримання житла", - каже виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо зі Святославом Павлюком про проблеми житлово-комунального господарства, які існують сьогодні в Україні.

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Чому ми несемо відповідальність не тільки за наші квартири, але й за будинки у яких ці квартири знаходяться? Чим ОСББ кращий за ЖЕК? На яких послугах будинки можуть економити? Чому дотації тарифів ЖКГ роблять тільки гірше? Як трудова міграція впливає на стан ваших будинків та якість комунальних послуг?

Про все це ми говоримо у подкасті "Кляті питання".

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