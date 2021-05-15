Медведчук, Ахметов, Коломойский: Говорим про олигархов с Романом Кравцом

"Вперше за багато років в Україні не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. Він був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно на шкоду країні. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами", - днями заявив Зеленський.

В останні місяці влада достатньо активно почала виступати проти олігархів. Вплив втрачає Ігор Коломойський, Віктору Медведчуку оголосили підозру у держзраді, Офіс президента разом з РНБО та Антимонопольним комітетом розробляють закон про статус олігарха, а міністерство фінансів готує законопроєкт, який вже охрестили "антиахметовським".

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з журналістом Української правди Романом Кравцем про те, що відбувається зараз з головними олігархами країни та який вплив вони мають на владу.

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