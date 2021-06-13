Как Порошенко держит оборону и почему разваливается "Голос"? Говорим о последних политических событиях с Романом Кравцом
Цього тижня ми вже писали про те, як Петро Порошенко і його команда переживають далеко нелегкі часи через великий антирейтинг, публікацію розмов Віктора Медведчука, яка суттєво б’є по образу Порошенка як "найпатріотичнішого українського лідера" та через закон про олігархів.
У той же час, 7 червня екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії.
А народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з журналістом Української правди Романом Кравцем ми обговорюємо "зовнішні" проблеми Петра Порошенка та "внутрішні" проблеми партії "Голос".
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК
Більше епізодів подкасту Кляті питання за посиланням.
Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись:
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах